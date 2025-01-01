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Лекция «Легенды звездного неба»
Киноафиша Лекция «Легенды звездного неба»

Лекция «Легенды звездного неба»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загадки звездного неба: Лекция о созвездиях в Волгоградском планетарии

Задолго до первых попыток сосчитать звезды, наблюдатели разделили небо на участки, проложив между ними невидимые границы. Эти участки, включающие в себя определенную группу звезд с законченным рисунком, назвали созвездиями. Каждому созвездию было присвоено имя, часто в честь богов или любимых героев.

Разнообразие созвездий

У разных цивилизаций границы созвездий и их названия были разнообразными. Это отражает уникальные национальные особенности каждой культуры. Легенды и мифы о богах и героях нашли свое отражение в названиях современных созвездий и планет.

Что ожидает зрителей?

На лекции зрители смогут познакомиться с легендами, которые можно наблюдать на небе северного полушария Земли в разные сезоны года. Школьники получат возможность научиться ориентироваться по звездным узорам, что поможет им лучше понять астрономию и мифологию.

Интересные факты

  • Существует 88 официально признанных созвездий, каждое из которых имеет свою историю.
  • Мифы о созвездиях передавались из поколения в поколение, формируя культурное наследие народов.
  • Знание о звездах и созвездиях было важной частью жизни древних цивилизаций, использовавших их для навигации и сельского хозяйства.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир звезд и их историй!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 14 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

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