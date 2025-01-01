Лекция Ксении Ануфриевой: «Жизнь артиста как спектакль» в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

На открытии фестиваля «Шаляпин. Рождение художника» состоится уникальная лекция Ксении Ануфриевой, посвященная перформансу «Окна в жизнь артиста». Этот проект основан на документальных источниках, в частности, на двух книгах воспоминаний Федора Шаляпина и его переписке с Максимом Горьким.

Искусство и личные переживания

Ксения Ануфриева, музыковед и кандидат искусствоведения, расскажет о важнейших моментах подготовки к перформансу. Она объяснит, почему был сделан выбор именно на эти текстовые фрагменты и какие ценные сведения о жизни и творчестве Шаляпина они содержат. Мемуары великого баса раскрывают его сложный внутренний мир и профессиональные переживания, что делает их важной частью исторического контекста.

Лектор и её вклад в проект

Ксения Ануфриева является куратором и сотрудником Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина. Её опыт и глубокое знание предмета делают эту лекцию настоящим событием для всех любителей театра и музыки. Не упустите возможность узнать больше о жизни одного из величайших артистов России и его взаимодействии с выдающимися личностями своей эпохи.