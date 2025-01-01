Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция Ксении Ануфриевой «Жизнь артиста как спектакль»
Киноафиша Лекция Ксении Ануфриевой «Жизнь артиста как спектакль»

Лекция Ксении Ануфриевой «Жизнь артиста как спектакль»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекция Ксении Ануфриевой: «Жизнь артиста как спектакль» в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

На открытии фестиваля «Шаляпин. Рождение художника» состоится уникальная лекция Ксении Ануфриевой, посвященная перформансу «Окна в жизнь артиста». Этот проект основан на документальных источниках, в частности, на двух книгах воспоминаний Федора Шаляпина и его переписке с Максимом Горьким.

Искусство и личные переживания

Ксения Ануфриева, музыковед и кандидат искусствоведения, расскажет о важнейших моментах подготовки к перформансу. Она объяснит, почему был сделан выбор именно на эти текстовые фрагменты и какие ценные сведения о жизни и творчестве Шаляпина они содержат. Мемуары великого баса раскрывают его сложный внутренний мир и профессиональные переживания, что делает их важной частью исторического контекста.

Лектор и её вклад в проект

Ксения Ануфриева является куратором и сотрудником Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина. Её опыт и глубокое знание предмета делают эту лекцию настоящим событием для всех любителей театра и музыки. Не упустите возможность узнать больше о жизни одного из величайших артистов России и его взаимодействии с выдающимися личностями своей эпохи.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 24 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
17:00

В ближайшие дни

Свидание в Тишине + мастер-класс
16+
Мастер-класс
Свидание в Тишине + мастер-класс
22 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 4500 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
15 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 450 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
30 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше