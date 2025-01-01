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Лекция «Космос народов мира»
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Лекция «Космос народов мира»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мифы и легенды: Путешествие в волшебный мир космоса на лекции в Волгоградском планетарии

Мифы и легенды – это не просто истории, а волшебные миры, полные лирики и мудрости. Они представляют собой неотъемлемую часть нашей мировой культуры, позволяя нам заглянуть в древние времена и осмыслить окружающий мир.

Происхождение мифов

С давних пор человечество стремилось понять, как устроен мир вокруг. Мифы, как древнейшие сказания, рассказывают о происхождении Вселенной и объясняют такие загадки, как Солнце, Луна и звезды. Каждый народ создавал свои мифы, порожденные естественной любознательностью и стремлением осмыслить мироздание.

Символика и связь времен

Интересно, что именами персонажей легенд различных народов названы космические объекты, такие как астероиды и кратеры на планетах. Это подчеркивает глубокую связь времен – прошлого, настоящего и будущего. Мифы продолжают жить, вдохновляя новые поколения и открывая перед ними двери в мир фантазии и глубоких размышлений.

Приглашаем вас погрузиться в этот волшебный мир мифов и легенд на нашем новом спектакле, где каждый сможет найти что-то близкое и знакомое. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 26 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 400 ₽

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