Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция «Кошмары, символы и пророчества Иеронима Босха»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лекция «Кошмары, символы и пророчества Иеронима Босха»

Лекция «Кошмары, символы и пророчества Иеронима Босха»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О выставке

Лекция в Люмьер-Холле о творчестве Иеронима Босха

В Люмьер-Холле состоится лекция, посвященная творчеству и судьбе Иеронима Босха — одному из самых загадочных художников Северного Возрождения. Его уникальный художественный стиль и мистическая эстетика оставили глубокий след в истории искусства.

Личность Босха окутана множеством мифов, поэтому разбор его произведений станет увлекательным опытом для современного зрителя. На лекции вы узнаете о значении его запутанных картин и их влиянии на художников XX века. Лектор Наталия Дядюнова, искусствовед и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ, поделится своими мыслями и анализом.

Лекция пройдет в большом мультимедийном зале Люмьер-Холла, что позволит вам целиком сосредоточиться на обсуждении тонкостей творчества Босха.

Купить билет на выставка Лекция «Кошмары, символы и пророчества Иеронима Босха»

Помощь с билетами
Август
30 августа воскресенье
20:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽

Фотографии

Лекция «Кошмары, символы и пророчества Иеронима Босха» Лекция «Кошмары, символы и пророчества Иеронима Босха» Лекция «Кошмары, символы и пророчества Иеронима Босха» Лекция «Кошмары, символы и пророчества Иеронима Босха»

В ближайшие дни

Книжный клуб «Правил жизни» – «Столпы моря»
16+
Лекция

Книжный клуб «Правил жизни» – «Столпы моря»

16 августа в 12:00 Leveldva
от 4000 ₽
Лекция «Ян Вермеер. Тайна девушки с жемчужной серёжкой»
12+
Лекция

Лекция «Ян Вермеер. Тайна девушки с жемчужной серёжкой»

14 ноября в 19:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
Посещение Партизанской деревни
0+
Интерактивный Исторические выставки

Посещение Партизанской деревни

16 августа в 00:00 Центральный парк «Патриот»
от 230 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше