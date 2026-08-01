Лекция в Люмьер-Холле о творчестве Иеронима Босха

В Люмьер-Холле состоится лекция, посвященная творчеству и судьбе Иеронима Босха — одному из самых загадочных художников Северного Возрождения. Его уникальный художественный стиль и мистическая эстетика оставили глубокий след в истории искусства.

Личность Босха окутана множеством мифов, поэтому разбор его произведений станет увлекательным опытом для современного зрителя. На лекции вы узнаете о значении его запутанных картин и их влиянии на художников XX века. Лектор Наталия Дядюнова, искусствовед и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ, поделится своими мыслями и анализом.

Лекция пройдет в большом мультимедийном зале Люмьер-Холла, что позволит вам целиком сосредоточиться на обсуждении тонкостей творчества Босха.