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Лекция-концерт «Тайна купцов Сапожниковых: Мадонна с цветком»
Киноафиша Лекция-концерт «Тайна купцов Сапожниковых: Мадонна с цветком»

Лекция-концерт «Тайна купцов Сапожниковых: Мадонна с цветком»

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О концерте/спектакле

Лекция-концерт в Музей-квартире Бенуа

Приглашаем вас на уникальное музыкально-интеллектуальное событие в знаменитой квартире династии Бенуа на Васильевском острове. Это не просто лекция — это погружение в атмосферу богемной жизни Санкт-Петербурга с конца XIX века до наших дней.

О Бенуа и их наследии

Музей-квартира Бенуа — это не просто историческое место, а живое пространство, наполненное культурными традициями семьи. Вас встретит хозяйка квартиры — праправнучка архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, которая делится с гостями историями о своих предках и их вкладе в искусство.

Программа вечера

  • Welcome: Приветственный фуршет и знакомство с участниками.
  • Изящный перформанс: Уникальная программа о истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями.
  • Галерея искусств: Экспозиция семейной арт-галереи, где вы увидите живопись, графику, мозаики, редкие издания и документы.
  • Свободное общение: У вас будет достаточно времени для чаепития, светских бесед и фотографий в исторических интерьерах.

Как добраться?

Адрес: 3-я линия Васильевского острова, дом 20, кв. 8. Вход осуществляется с линии — заходить во двор не нужно. Найдите стеклянную дверь слева от арки, нажмите на домофон «8». Квартира находится на 4-м этаже, лифт доступен.

Как одеться?

Строгого дресс-кода нет, главное — чувство комфорта. Рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и прекрасного настроения.

Вопросы по организации

Рекомендуем приехать за 15 минут до начала мероприятия. Если вы опаздываете или хотите покинуть вечер раньше, не стесняйтесь присоединиться к нам в любое время. Напоминаем, что до 20:00 на линии действует платная парковка.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 2500 ₽

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