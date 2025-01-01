Лекция-концерт в Музей-квартире Бенуа

Приглашаем вас на уникальное музыкально-интеллектуальное событие в знаменитой квартире династии Бенуа на Васильевском острове. Это не просто лекция — это погружение в атмосферу богемной жизни Санкт-Петербурга с конца XIX века до наших дней.

О Бенуа и их наследии

Музей-квартира Бенуа — это не просто историческое место, а живое пространство, наполненное культурными традициями семьи. Вас встретит хозяйка квартиры — праправнучка архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, которая делится с гостями историями о своих предках и их вкладе в искусство.

Программа вечера

Welcome: Приветственный фуршет и знакомство с участниками.

Приветственный фуршет и знакомство с участниками. Изящный перформанс: Уникальная программа о истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями.

Уникальная программа о истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями. Галерея искусств: Экспозиция семейной арт-галереи, где вы увидите живопись, графику, мозаики, редкие издания и документы.

Экспозиция семейной арт-галереи, где вы увидите живопись, графику, мозаики, редкие издания и документы. Свободное общение: У вас будет достаточно времени для чаепития, светских бесед и фотографий в исторических интерьерах.

Как добраться?

Адрес: 3-я линия Васильевского острова, дом 20, кв. 8. Вход осуществляется с линии — заходить во двор не нужно. Найдите стеклянную дверь слева от арки, нажмите на домофон «8». Квартира находится на 4-м этаже, лифт доступен.

Как одеться?

Строгого дресс-кода нет, главное — чувство комфорта. Рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и прекрасного настроения.

Вопросы по организации

Рекомендуем приехать за 15 минут до начала мероприятия. Если вы опаздываете или хотите покинуть вечер раньше, не стесняйтесь присоединиться к нам в любое время. Напоминаем, что до 20:00 на линии действует платная парковка.