Приглашаем вас на уникальное музыкально-интеллектуальное событие в знаменитой квартире династии Бенуа на Васильевском острове. Это не просто лекция — это погружение в атмосферу богемной жизни Санкт-Петербурга с конца XIX века до наших дней.
Музей-квартира Бенуа — это не просто историческое место, а живое пространство, наполненное культурными традициями семьи. Вас встретит хозяйка квартиры — праправнучка архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, которая делится с гостями историями о своих предках и их вкладе в искусство.
Адрес: 3-я линия Васильевского острова, дом 20, кв. 8. Вход осуществляется с линии — заходить во двор не нужно. Найдите стеклянную дверь слева от арки, нажмите на домофон «8». Квартира находится на 4-м этаже, лифт доступен.
Строгого дресс-кода нет, главное — чувство комфорта. Рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и прекрасного настроения.
Рекомендуем приехать за 15 минут до начала мероприятия. Если вы опаздываете или хотите покинуть вечер раньше, не стесняйтесь присоединиться к нам в любое время. Напоминаем, что до 20:00 на линии действует платная парковка.