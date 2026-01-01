Лекция-концерт «Силуэты старинной Флоренции. Живопись. Архитектура. Музыка»
Лекция-концерт «Силуэты старинной Флоренции. Живопись. Архитектура. Музыка»

Возраст 6+

О выставке

Лекция-концерт по итальянской культуре

Приглашаем вас на уникальную просветительскую программу в формате лекции-концерта «Силуэты старинной Флоренции». В этом проекте пересекаются изобразительное и музыкальное искусства, создавая увлекательный контекст ренессансной культуры.

Учёные и исполнители на сцене

В мероприятии примут участие искусствовед Марина Власова и ансамбль старинной музыки «Lauda Novella». Состав исполнителей включает:

  • Христина Тонких – вокал, перкуссия
  • Саша Йомер – гиттерн, аль-уд, перкуссия
  • Юлия Турнаева – блокфлейты, псалтериум, хюммельхен (волынка)
  • Ия Быркова – виела

Ведущими концерта станут Марина Власова и Юлия Турнаева.

Темы лекции-концерта

Во время лекции вы узнаете о выдающихся художниках и композиторах, таких как Джотто, Брунеллески и Боттичелли. Концерт предлагает не только знакомство с их творениями, но и позволяет увидеть город Флоренцию глазами современников, услышав музыку, звучавшую в соборах, на площадях и во флорентийских палаццо.

Диалог искусств

Как развивались живопись и музыка в тот период? Были ли у них общие точки соприкосновения или они шли разными путями? Лекция-концерт «Силуэты старинной Флоренции» ответит на эти вопросы, представив зрителям более объёмное представление о времени Ренессанса через взаимодействие различных видов искусств.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего интервью веков.

Июнь
7 июня воскресенье
17:00
Музыкальный репетиторий «Эглерио» Санкт-Петербург, Выборгское ш., 5, корп. 1
от 1000 ₽

