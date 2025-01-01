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Лекция-концерт: «Семья Фроловых: Мозаичная мастерская и блокада»
Киноафиша Лекция-концерт: «Семья Фроловых: Мозаичная мастерская и блокада»

Лекция-концерт: «Семья Фроловых: Мозаичная мастерская и блокада»

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О концерте/спектакле

Лекция-концерт в Музей-квартире Бенуа

Приглашаем вас на музыкально-интеллектуальный вечер в исторической квартире, посвященный династии Бенуа и их удивительным достижениям в искусстве. Этот вечер станет уникальной возможностью познакомиться с семьей Владимира Александровича Фролова, чьи мозаичные шедевры украшают Санкт-Петербург, Москву и другие города России и Европы.

Истории жизни Фроловых

Семья Фроловых прошла через множество испытаний, включая трагические события блокады Ленинграда, когда они переживали тяжёлые времена в своей квартире на Васильевском острове. Их история полна занимательных и романтичных моментов, что делает вечер особенно интересным для всех любителей искусства и историй.

Программа вечера

  • Приветственный фуршет и знакомство с участниками.
  • Презентация о семье Фроловых с музыкальными иллюстрациями.
  • Выставка коллекций семейной арт-галереи: живопись, графика, мозаика, редкие издания и документы.
  • Время для чаепития, светских бесед и фотографий в исторических интерьерах.

Ведущая вечера

Светский вечер проведет Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, правнучка выдающегося мозаичиста и хранительница культурного наследия династии. Ее знания и страсть к искусству сделают вечер незабываемым.

Рекомендации по дресс-коду

Нет строгого дресс-кода, главное — чувствовать себя комфортно. Рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и позитивного настроения.

Время и место

Рекомендуем приехать за 15 минут до начала мероприятия. Если вы опаздываете или нужно уйти раньше, присоединяйтесь в любое время — ограничения отсутствуют.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера, погруженного в атмосферу искусства и истории!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 2500 ₽

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