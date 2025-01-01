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Лекция «Кавказа гордые сыны. Сурхай-Хан I»
Киноафиша Лекция «Кавказа гордые сыны. Сурхай-Хан I»

Лекция «Кавказа гордые сыны. Сурхай-Хан I»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекции о новинках лакской литературы в Махачкале: Презентация книги Х. Ильясова

Скоро начнется цикл лекций, посвященных новинкам лакской литературы. В рамках этого события состоится презентация книги Х. Ильясова «Кавказа гордые сыны. Сурхай-хан I», приуроченная к 345-летию великого дагестанского полководца.

О лекторе

Занятие проведет Х. Аминова, кандидат филологических наук и доцент кафедры литературы народов Дагестана Дагестанского государственного университета. Ее глубокие знания и опыт в области лакской литературы сделают лекцию интересной и насыщенной.

Темы лекции

Во время лекции, которая пройдет в фойе малого зала, вы сможете узнать о роли легендарного Чолак Сурхай-хана Гази-Кумухского в героической борьбе горцев Северного Кавказа против иноземной экспансии. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру региона, а также обсудить важные аспекты лакского литературного наследия.

Почему стоит посетить?

Презентация книги и лекция — это не только возможность узнать что-то новое, но и шанс пообщаться с единомышленниками, обсудить культурные и исторические темы, которые волнуют каждого из нас. Не упустите шанс стать частью этого важного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 14 октября
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
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