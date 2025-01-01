Лекции о новинках лакской литературы в Махачкале: Презентация книги Х. Ильясова

Скоро начнется цикл лекций, посвященных новинкам лакской литературы. В рамках этого события состоится презентация книги Х. Ильясова «Кавказа гордые сыны. Сурхай-хан I», приуроченная к 345-летию великого дагестанского полководца.

О лекторе

Занятие проведет Х. Аминова, кандидат филологических наук и доцент кафедры литературы народов Дагестана Дагестанского государственного университета. Ее глубокие знания и опыт в области лакской литературы сделают лекцию интересной и насыщенной.

Темы лекции

Во время лекции, которая пройдет в фойе малого зала, вы сможете узнать о роли легендарного Чолак Сурхай-хана Гази-Кумухского в героической борьбе горцев Северного Кавказа против иноземной экспансии. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру региона, а также обсудить важные аспекты лакского литературного наследия.

Почему стоит посетить?

Презентация книги и лекция — это не только возможность узнать что-то новое, но и шанс пообщаться с единомышленниками, обсудить культурные и исторические темы, которые волнуют каждого из нас. Не упустите шанс стать частью этого важного события!