Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция «Картина как селфи: автопортрет в разные эпохи»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Картина как селфи: автопортрет в разные эпохи»

Лекция «Картина как селфи: автопортрет в разные эпохи»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция о жанре автопортрета: зеркало души художника

Говорят, что автопортрет — это зеркало души. В рамках предстоящей лекции мы погрузимся в увлекательный мир автопортрета как жанра искусства. Это уникальное средство самовыражения, которое на протяжении веков помогало художникам исследовать свою идентичность.

Эволюция автопортрета

Мы проследим эволюцию автопортрета от эпохи Ренессанса до современности. В программе лекции представлены работы таких великих мастеров, как Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ван Гог, Пикассо и других. Каждый из них по-своему запечатлел свое «я», отражая дух времени и личные переживания.

Современные практики самопрезентации

Лекция предложит не только исторический обзор, но и размышление о том, как жанр автопортрета перекликается с современными практиками самопрезентации в эпоху социальных сетей. Мы обсудим, как современные художники и простые пользователи интернета используют автопортрет в своих работах и как это влияет на наше восприятие идентичности.

О лекционере

Лекцию проводит Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Ее глубокие знания и увлеченность темой обещают сделать встречу особенно интересной и познавательной.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Музей школы и детства. Усово
6+
Исторические выставки
Музей школы и детства. Усово
23 сентября в 12:00 Музей школы и детства
Билеты
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
29 сентября в 16:00 Музей «В Тишине»
от 2100 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись
12+
Инсталляция Объект Интерактивный Современное искусство
Re_Member. Вспомни и воссоединись
19 сентября в 12:10 Центр «Марс»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше