Лекция о жанре автопортрета: зеркало души художника

Говорят, что автопортрет — это зеркало души. В рамках предстоящей лекции мы погрузимся в увлекательный мир автопортрета как жанра искусства. Это уникальное средство самовыражения, которое на протяжении веков помогало художникам исследовать свою идентичность.

Эволюция автопортрета

Мы проследим эволюцию автопортрета от эпохи Ренессанса до современности. В программе лекции представлены работы таких великих мастеров, как Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ван Гог, Пикассо и других. Каждый из них по-своему запечатлел свое «я», отражая дух времени и личные переживания.

Современные практики самопрезентации

Лекция предложит не только исторический обзор, но и размышление о том, как жанр автопортрета перекликается с современными практиками самопрезентации в эпоху социальных сетей. Мы обсудим, как современные художники и простые пользователи интернета используют автопортрет в своих работах и как это влияет на наше восприятие идентичности.

О лекционере

Лекцию проводит Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Ее глубокие знания и увлеченность темой обещают сделать встречу особенно интересной и познавательной.