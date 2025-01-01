Лекция о Караваджо: Жизнь и Искусство

Жизнь и судьба итальянского художника эпохи барокко Микеланджело Меризи да Караваджо напоминают захватывающий сюжет сериала. В его биографии можно найти множество скандальных историй, связанных с созданием картин, конфликтов с Церковью и долгих лет, проведенных в изгнании.

Турбулентность судьбы

Несмотря на все трудности, Караваджо навсегда изменил не только историю искусства, но и представления об эстетике. Его работы оказали колоссальное влияние на несколько поколений как итальянских, так и зарубежных художников. Он стал одним из основоположников реализма в живописи, привнеся в свои картины неподдельные эмоции и жизнь.

Лектор - профессионал своего дела

Лекцию о Караваджо проведет Дядюнова Наталия — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Она поделится интересными фактами о жизни и творчестве художника, а также его наследии в современном искусстве.

Приглашаем на лекцию!

Не упустите возможность погрузиться в мир Караваджо и узнать больше о том, как его работы до сих пор вдохновляют художников по всему миру. Лекция пройдет в уютной обстановке, где вы сможете задать вопросы и обсудить увиденное с единомышленниками.