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Лекция «Караваджо. Великий и ужасный»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Караваджо. Великий и ужасный»

Лекция «Караваджо. Великий и ужасный»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция о Караваджо: Жизнь и Искусство

Жизнь и судьба итальянского художника эпохи барокко Микеланджело Меризи да Караваджо напоминают захватывающий сюжет сериала. В его биографии можно найти множество скандальных историй, связанных с созданием картин, конфликтов с Церковью и долгих лет, проведенных в изгнании.

Турбулентность судьбы

Несмотря на все трудности, Караваджо навсегда изменил не только историю искусства, но и представления об эстетике. Его работы оказали колоссальное влияние на несколько поколений как итальянских, так и зарубежных художников. Он стал одним из основоположников реализма в живописи, привнеся в свои картины неподдельные эмоции и жизнь.

Лектор - профессионал своего дела

Лекцию о Караваджо проведет Дядюнова Наталия — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Она поделится интересными фактами о жизни и творчестве художника, а также его наследии в современном искусстве.

Приглашаем на лекцию!

Не упустите возможность погрузиться в мир Караваджо и узнать больше о том, как его работы до сих пор вдохновляют художников по всему миру. Лекция пройдет в уютной обстановке, где вы сможете задать вопросы и обсудить увиденное с единомышленниками.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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