Лекция о звездах света: Караваджо и его наследие

Знаете ли вы, что голливудское освещение придумали не в Голливуде? Удивительно, но факт: за 400 лет до появления кинокамеры его технология была разработана выдающимся художником Микеланджело Меризи да Караваджо. Этот гениальный бунтарь и новатор создал технику кьяроскуро, благодаря которой мощные лучи света разрывают непроглядную тьму.

Кьяроскуро стала основой визуального языка, на котором говорит весь современный кинематограф. Способы освещения, разработанные Караваджо, вдохновляют великих режиссеров по сей день.

Что вас ждет на лекции?

На лекции мы подробно расскажем о том, как приемы старого мастера ожили в шедеврах великих режиссеров. У вас будет возможность узнать о влиянии Караваджо на современное искусство и кино.

Лектор

Лекцию проведет Эльза Попова, историк искусства и телеведущая. Ее увлекательный подход к искусству сделает эту встречу незабываемой для всех любителей театра и кинематографа.

Приходите и погрузитесь в мир света и тени, созданный великим мастером!