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Лекция «Кадры как картины: живопись в киноязыке Тарковского»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Кадры как картины: живопись в киноязыке Тарковского»

Лекция «Кадры как картины: живопись в киноязыке Тарковского»

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция: Живопись в движении Андрея Тарковского

Кино Андрея Тарковского нередко называют «живописью в движении». Но что стоит за этим определением? Почему в его кадрах оживают произведения таких мастеров, как Брейгель, Леонардо и Рублёв? Как режиссер превращал живописные образы в философские и духовные высказывания?

На предстоящей лекции искусствовед и телеведущая Эльза Попова проведёт нас по скрытым маршрутам визуальной памяти, по которым Тарковский прокладывал путь зрителю — от полотен старых мастеров до экранной поэтики своих фильмов.

Программа лекции

  • Разбор того, как живопись стала для Тарковского инструментом философии, духовного поиска и создания визуального языка.
  • Узнаем, почему Тарковский называл живопись «языком Бога» и что он искал в её тишине.
  • Посмотрим, как произведения Брейгеля и Леонардо становятся частью визуального кода Тарковского.

Лекция будет интересна всем, кто увлечен авторским кино, искусством и историей образов, а также тем, кто хочет смотреть фильмы Тарковского «вглубь», а не «вдаль».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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