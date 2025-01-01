Лекция: Живопись в движении Андрея Тарковского

Кино Андрея Тарковского нередко называют «живописью в движении». Но что стоит за этим определением? Почему в его кадрах оживают произведения таких мастеров, как Брейгель, Леонардо и Рублёв? Как режиссер превращал живописные образы в философские и духовные высказывания?

На предстоящей лекции искусствовед и телеведущая Эльза Попова проведёт нас по скрытым маршрутам визуальной памяти, по которым Тарковский прокладывал путь зрителю — от полотен старых мастеров до экранной поэтики своих фильмов.

Программа лекции

Разбор того, как живопись стала для Тарковского инструментом философии, духовного поиска и создания визуального языка.

Узнаем, почему Тарковский называл живопись «языком Бога» и что он искал в её тишине.

Посмотрим, как произведения Брейгеля и Леонардо становятся частью визуального кода Тарковского.

Лекция будет интересна всем, кто увлечен авторским кино, искусством и историей образов, а также тем, кто хочет смотреть фильмы Тарковского «вглубь», а не «вдаль».