Лекция по истории бизнеса на Руси в особняке Мясникова

Приглашаем вас провести осенний вечер в старинных интерьерах особняка XIX века! Уникальная лекция по истории бизнеса на Руси от искусствоведа и создательницы проекта YaAndArt, Екатерины Андреевой, станет прекрасным поводом заглянуть в прошлое.

Исторический контекст

Лекция пройдет в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в прошлом столетии служило главной точкой притяжения светского общества Петербурга. Здесь собирались известные личности, пережившие бурные события века.

Знаменитые гости особняка

Гости события смогут окунуться в атмосферу, знакомую балерине Матильде Кшесинской, певцу Фёдору Шаляпину и таким интеллектуалам, как Иван Павлов и Александр Керенский. Это уникальная возможность не только окунуться в историю, но и ощутить дух эпохи.

Почему стоит посетить?

Не упустите шанс узнать об основах бизнеса на Руси и заглянуть в мир, где на грани искусства и науки зарождались новые идеи. Присоединяйтесь к нам, и возможно, вы уйдете с новым взглядом на сегодняшний день!