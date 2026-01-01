Лекция в капелле Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на познавательную встречу-беседу с петербургскими актерами В. Ковалевым, Ж. Куприяновой и дирижером И. Столбовым. В этом увлекательном диалоге они обсудят музыку, сопровождающую знаковые театральные драмы XIX — начала XX века.

В программе прозвучат великолепные произведения композиторов, таких как Ж. Бизе, Э. Донаньи и А. Хачатурян. Вы услышите мелодии из «Арлезианки» А. Доде, «Подвенечной фаты Пьеретты» А. Шницлера и «Маскарада» М. Ю. Лермонтова. Каждое музыкальное произведение расскажет свою незабываемую историю о любви и роковых страстях.

Автор программы, Лариса Попкова, обеспечит живое взаимодействие с участниками, что позволит вам получить полное представление о литературно-музыкальных ассоциациях, соединяющих драматургию и музыку.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!