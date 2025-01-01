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Лекция: И смех, и слезы, и любовь...
Киноафиша Лекция: И смех, и слезы, и любовь...

Лекция: И смех, и слезы, и любовь...

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция "И смех, и слезы, и любовь..." в Санкт-Петербургской Капелле

Капелла Санкт-Петербурга приглашает вас на уникальную лекцию, посвященную музыке советского кино. В программе прозвучат произведения таких известных композиторов, как:

  • Евгений Дога
  • Евгений Крылатов
  • Александр Зацепин
  • Микаэл Таривердиев
  • Владимир Плешак

Участниками беседы станут:

  • Владимир Плешак – композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» и правительственных премий Санкт-Петербурга.
  • Александр Иванов – актер театра и кино, известный своими яркими ролями и профессионализмом.

Что вас ждет на лекции?

Вы сможете погрузиться в мир музыки, которая сопровождала многие культовые фильмы прошлого века. Лекция не только расскажет о значении музыки в кино, но и даст возможность услышать живые примеры произведений, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.

Интересные факты

Знаете ли вы, что музыка, написанная Евгением Догой, звучала в таких фильмах, как «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя»? Его мелодии стали настоящими хитами и до сих пор вызывают ностальгию у зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мероприятия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 апреля
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
17:30 от 400 ₽

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