Капелла Санкт-Петербурга приглашает вас на уникальную лекцию, посвященную музыке советского кино. В программе прозвучат произведения таких известных композиторов, как:
Участниками беседы станут:
Вы сможете погрузиться в мир музыки, которая сопровождала многие культовые фильмы прошлого века. Лекция не только расскажет о значении музыки в кино, но и даст возможность услышать живые примеры произведений, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.
Знаете ли вы, что музыка, написанная Евгением Догой, звучала в таких фильмах, как «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя»? Его мелодии стали настоящими хитами и до сих пор вызывают ностальгию у зрителей.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мероприятия!