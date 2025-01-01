Лекция "И смех, и слезы, и любовь..." в Санкт-Петербургской Капелле

Капелла Санкт-Петербурга приглашает вас на уникальную лекцию, посвященную музыке советского кино. В программе прозвучат произведения таких известных композиторов, как:

Евгений Дога

Евгений Крылатов

Александр Зацепин

Микаэл Таривердиев

Владимир Плешак

Участниками беседы станут:

Владимир Плешак – композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» и правительственных премий Санкт-Петербурга.

– композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» и правительственных премий Санкт-Петербурга. Александр Иванов – актер театра и кино, известный своими яркими ролями и профессионализмом.

Что вас ждет на лекции?

Вы сможете погрузиться в мир музыки, которая сопровождала многие культовые фильмы прошлого века. Лекция не только расскажет о значении музыки в кино, но и даст возможность услышать живые примеры произведений, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.

Интересные факты

Знаете ли вы, что музыка, написанная Евгением Догой, звучала в таких фильмах, как «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя»? Его мелодии стали настоящими хитами и до сих пор вызывают ностальгию у зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мероприятия!