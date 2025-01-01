Лекция о эпохе Джейн Остин в ГУМ Кинозале

27 сентября в 19:00 ГУМ Кинозал приглашает вас на лекцию модного эксперта Илектры Канестри. В ходе мероприятия вы сможете погрузиться в мир знаменитых романтических историй Джейн Остин.

Очарование героинь Джейн Остин

Если вы мечтаете провести вечер в обществе остроумных и обаятельных героинь, таких как Эмма и Элизабета, и познакомиться с благородными офицерами и немного надменными аристократами, то эта лекция для вас. В ходе лекции обсудим не только литературные произведения, но и их экранизации, которые живо передают атмосферу романтической любви и быта английского поместья.

Новые экранизации и модные влияния

Интересный факт: в 2025 году мир отметит 250-летие Джейн Остин, и в связи с этим на экраны выйдет новый сериал о её жизни. Мы вспомним наиболее значимые экранизации романов писательницы, обратим внимание на их костюмы и интерьеры, которые стали важной частью визуального языка её произведений.

Мода и Джейн Остин

Также мы обсудим, как многие модные дизайнеры в юбилейный год вдохновились героинями Остин и стилем её эпохи. На лекции Илектра Канестри поделится своими insights о влиянии классических романов на современную моду.

Об эксперте

Илектра Канестри — известный эксперт в области моды и дизайна, журналист, куратор и преподаватель в Британской высшей школе дизайна и Московской Школе Кино. Как постоянный лектор Московского Музея Современного Искусства, она обладает большим опытом и знаниями, которые сделают вашу лекцию увлекательной и познавательной.

Приходите и дайте волю своим романтическим чувствам в мире Джейн Остин!