Лекция И. Канестри. Тема: «Драгоценный кадр. История ювелирных украшений в кино» Часть 2.
Билеты от 1500₽

О выставке

История ювелирных украшений в кино на лекции Илектры Канестри

17 декабря в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет лекция Илектры Канестри на тему: «Драгоценный кадр. История ювелирных украшений в кино», Часть 2. Эта лекция продолжит изучение влияния ювелирного искусства на кинематограф.

Ювелирные украшения в кино

Бриллианты, сапфиры и рубины всегда сопутствовали кинокарьере самых красивых актрис и ярких киногероинь. В знаменитых фильмах «золотой эры» кинематографа 1950-60-х годов, таких как «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн и «Куар троянцы» с Грейс Келли, роскошные колье, серьги и кольца стали важной частью художественного образа персонажей.

Современные ювелиры на экране

В современном кино ювелирные изделия таких брендов, как Chanel, Bulgari, Cartier и Tiffany, продолжат сиять. Они присутствуют в самых разных жанрах – от комедийной мелодрамы «Красотка» Гарри Маршалла до биографического фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта, а также в остросюжетных драмах, таких как «Казино» Мартина Скорсезе и криминальных комедиях, как «11 друзей Оушена» Стивена Содерберга.

Об Илектре Канестри

Илектра Канестри – эксперт в области моды и дизайна, журналист, а также куратор и преподаватель в Британской высшей школе дизайна и Московской Школе Кино. Она является постоянным лектором Московского Музея Современного Искусства, что подтверждает ее глубокую экспертизу и многолетний опыт в области пересечения моды и искусства.

Не упустите возможность узнать о том, как ювелирные украшения влияют на восприятие кино и образов в нем!

Декабрь
17 декабря среда
19:30
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 1500 ₽

