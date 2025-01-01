Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция: Художник и время
Киноафиша Лекция: Художник и время

Лекция: Художник и время

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция "Художник и время - Дмитрий Шостакович" в Капелле

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую великому композитору и музыканту Дмитрию Шостаковичу. Мероприятие состоится в стенах Санкт-Петербургской капеллы, где вы сможете погрузиться в мир его творчества и понять, как время и обстоятельства влияли на его музыку.

Спикеры лекции

В беседе примут участие:

  • В. А. Гуревич - доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории;
  • Иван Столбов - дирижёр, солист-кларнетист.

Темы обсуждения

Лекция охватит следующие ключевые аспекты:

  • Жизненный путь Шостаковича и его влияние на музыку XX века;
  • Анализ произведений композитора в контексте исторических событий;
  • Роль Шостаковича в развитии советской музыки.

Интересные факты

Дмитрий Шостакович - один из самых значимых композиторов своего времени. Его музыка, насыщенная эмоциональными переживаниями и глубокими философскими размышлениями, продолжает волновать сердца слушателей по всему миру. Шостакович также известен своими симфониями и квартетами, которые часто отражают сложные отношения с властью.

Почему стоит посетить лекцию?

Эта лекция не только углубит ваше понимание творчества Шостаковича, но и позволит вам увидеть, как его музыка продолжает звучать в современном мире. Уникальная возможность пообщаться с экспертами и задать им вопросы сделает ваше посещение незабываемым.

Не упустите шанс узнать больше о гении, который оставил неизгладимый след в истории музыки!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
17:30 от 400 ₽

В ближайшие дни

6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
27 августа в 13:00 Музей «В Тишине»
от 2100 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
17 августа в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
Персональная выставка Сергея Коваля
16+
Живопись Классическое искусство
Персональная выставка Сергея Коваля
20 августа в 10:00 Центр книги и графики
от 150 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше