Лекция «Густав Климт: золото, любовь и женщины»
Лекция «Густав Климт: золото, любовь и женщины»

Лекция «Густав Климт: золото, любовь и женщины»

Возраст 18+
О выставке

Искусство и женщины: лекция о Густаве Климтев Люмьер-Холле

Вас приглашают на увлекательную лекцию, посвящённую творчеству Густава Климта, величайшего художника эпохи модерна. Узнайте, как «золотой период» в его работах стал отражением женской природы и эроса, а также реакцией на ханжество империи.

Тайны «золотого периода»

На лекции мы подробно рассмотрим, как роскошные орнаменты в картинах Климта скрывают глубокие тревоги о жизни и смерти. Вы сможете узнать о реальных женщинах, которые вдохновляли художника на создание самых запоминающихся произведений.

Образ la femme fatale

Густав Климт стал не только художником, но и символом эпохи, который создал устоявшийся на века образ la femme fatale. Часть лекции будет посвящена анализу того, как он удалось обыграть тему женственности и сексуальности в своём творчестве.

Лектор: Наталия Дядюнова

Лекцию проведет Наталия Дядюнова, искусствовед и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ. Она поделится своими знаниями и восприятием творчества Климта, что несомненно обогатит ваш культурный опыт.

Не упустите шанс расширить свои горизонты и открыть для себя новые аспекты творчества одного из самых известных художников начала XX века!

Июнь
14 июня воскресенье
20:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽

