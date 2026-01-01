Лекция по искусству Рихтера: грани реализма и абстракции

В рамках предстоящей лекции мы углубимся в работы немецкого художника Герхарта Рихтера, который мастерски балансирует на грани между реализмом и абстракцией. Его картины способны удивлять и вызывать глубокие размышления, что делает его творчество актуальным и многогранным.

Рихтер переосмысляет понятие фотографии, утверждая, что она является «несостоятельной реальностью». В своих произведениях он сталкивается с такими темами, как случайность, которую он рассматривает как главный враг правды в живописи. Зрителю предстоит узнать, как травмы Второй мировой войны отразились на его работах и как это нашло своё выражение в холодной оптике «серых картин» и ярком взрыве цветовых абстракций.

Лекцию проведет Наталия Дядюнова, искусствовед и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ. Это отличная возможность не только познакомиться с творчеством Рихтера, но и освежить свои знания о немалом влиянии его искусства на современное восприятие реальности.