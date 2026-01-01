Лекция о Фрэнсисе Бэконе в Люмьер-Холле

В Люмьер-Холле состоится лекция, посвященная непревзойденному художнику Фрэнсису Бэкону. В центре внимания окажутся его необычные и шокирующие образы, которые отражают мрачную сторону эстетики — разорванные раны и мясные туши. Эта лекция будет интересна тем, кто увлекается современным искусством и его нетрадиционными аспектами.

Фрэнсис Бэкон вдохновлялся книгой о болезнях ротовой полости, что таинственным образом отразилось на его живописи. В его работах рты занимают особое место, создавая запоминающиеся и провокационные образы. Во время лекции мы попытаемся понять, почему известная политическая фигура Маргарет Тэтчер описывала его как «этого человека, который рисует все эти ужасные картины». Вопрос о том, является ли Бэкон гением или сумасшедшим, станет ключевым в обсуждении.

Лекцию проведет Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер, которая представит уникальные взгляды на творчество Бэкона и поможет разобраться в его влиянии на современное искусство.