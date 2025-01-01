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Лекция «Франкл, Достоевский, Толстой: о смысле жизни и о поисках счастья»
Билеты от 850₽
Киноафиша Лекция «Франкл, Достоевский, Толстой: о смысле жизни и о поисках счастья»

Лекция «Франкл, Достоевский, Толстой: о смысле жизни и о поисках счастья»

18+
Возраст 18+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Лекция о философах и поисках смысла жизни

Лектор: Александра Ирбе

Продолжительность: 2,5 часа (с антрактом)

Рассадка: за столиками

Буфет: работает для желающих

Темы лекции

Эта лекция предназначена для тех, кто стремится исследовать глубины человеческого бытия и не может уснуть из-за «проклятых» философских вопросов. Мы рассмотрим:

  • Зачем я живу?
  • Куда движется человеческая цивилизация и почему на земле продолжаются войны?
  • Где найти душевные и духовные силы?
  • Что такое психическое здоровье и можно ли его измерить словом «нормальный»?
  • В чем секрет человеческого счастья?

Вклад великих мыслителей

В лекции мы опираемся на идеи трех великих писателей и философов:

  • Виктор Франкл: «Сказать жизни «Да»», многочисленные интервью и размышления о смысле жизни.
  • Федор Достоевский: «Братья Карамазовы», «Дневник писателя» — глубокие исследования человеческой природы.
  • Лев Толстой: «Исповедь», дневники и библейские рассказы, философские размышления о жизни и счастье.

О лекторе

Александра Ирбе — поэт, писатель и исследователь русской литературы. Она является дипломированным специалистом по эриксоновской психотерапии, что позволяет ей взглянуть на темы лекции с уникальной точки зрения.

Приглашаем вас!

Мы искренне надеемся, что наша лекция поможет вам увидеть новые грани и смыслы в творчестве любимых писателей, а также, возможно, взглянуть на вечные философские вопросы под другим углом.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
15:00 от 850 ₽

Фотографии

Лекция «Франкл, Достоевский, Толстой: о смысле жизни и о поисках счастья» Лекция «Франкл, Достоевский, Толстой: о смысле жизни и о поисках счастья»

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