Лектор: Александра Ирбе
Продолжительность: 2,5 часа (с антрактом)
Рассадка: за столиками
Буфет: работает для желающих
Эта лекция предназначена для тех, кто стремится исследовать глубины человеческого бытия и не может уснуть из-за «проклятых» философских вопросов. Мы рассмотрим:
В лекции мы опираемся на идеи трех великих писателей и философов:
Александра Ирбе — поэт, писатель и исследователь русской литературы. Она является дипломированным специалистом по эриксоновской психотерапии, что позволяет ей взглянуть на темы лекции с уникальной точки зрения.
Мы искренне надеемся, что наша лекция поможет вам увидеть новые грани и смыслы в творчестве любимых писателей, а также, возможно, взглянуть на вечные философские вопросы под другим углом.