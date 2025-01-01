Лекция о философах и поисках смысла жизни

Лектор: Александра Ирбе

Продолжительность: 2,5 часа (с антрактом)

Рассадка: за столиками

Буфет: работает для желающих

Темы лекции

Эта лекция предназначена для тех, кто стремится исследовать глубины человеческого бытия и не может уснуть из-за «проклятых» философских вопросов. Мы рассмотрим:

Зачем я живу?

Куда движется человеческая цивилизация и почему на земле продолжаются войны?

Где найти душевные и духовные силы?

Что такое психическое здоровье и можно ли его измерить словом «нормальный»?

В чем секрет человеческого счастья?

Вклад великих мыслителей

В лекции мы опираемся на идеи трех великих писателей и философов:

Виктор Франкл: «Сказать жизни «Да»», многочисленные интервью и размышления о смысле жизни.

«Сказать жизни «Да»», многочисленные интервью и размышления о смысле жизни. Федор Достоевский: «Братья Карамазовы», «Дневник писателя» — глубокие исследования человеческой природы.

«Братья Карамазовы», «Дневник писателя» — глубокие исследования человеческой природы. Лев Толстой: «Исповедь», дневники и библейские рассказы, философские размышления о жизни и счастье.

О лекторе

Александра Ирбе — поэт, писатель и исследователь русской литературы. Она является дипломированным специалистом по эриксоновской психотерапии, что позволяет ей взглянуть на темы лекции с уникальной точки зрения.

Приглашаем вас!

Мы искренне надеемся, что наша лекция поможет вам увидеть новые грани и смыслы в творчестве любимых писателей, а также, возможно, взглянуть на вечные философские вопросы под другим углом.