Музыка Побед: лекция о военной сигнальной музыке

В рамках выставки «Музыка Побед» пройдет увлекательная лекция, посвященная истории военных маршей и сигнальной музыки. Военные музыканты делятся на две категории: музыканты военных оркестров, известные как «полковая музыка», и строевые музыканты-сигналисты, или «ротная музыка».

Среди множества исследований, посвященных военным маршам, сигнальная музыка менее изучена. Она включает короткие мелодии и барабанные бои, используемые для подачи сигналов и участия в церемониях. На лекции вы сможете узнать о:

истории русской военной сигнальной музыки;

развитии сигнальных инструментов;

сохранившихся нотных и аналогичных источниках.

Кроме того, эксперты исполнят ряд примеров сигналов и подробно расскажут о барабане — главном сигнальном инструменте на протяжении многих веков.

Спикеры лекции

Наталья Кривцова — реконструктор из группы исторической реконструкции «Гвардейская рота» и исследователь военной сигнальной музыки, куратор музыкальной части выставки.

Дмитрий Чугайнов — реконструктор из той же группы и исследователь военной сигнальной музыки.

Продолжительность лекции составит 1 час. Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу военной музыки и узнать о её важной роли в истории.