Лекция-практикум по ритму от Евгения Забигулина

В рамках XI Московской международной Летней школы в Гнесинке состоится лекция-практикум Евгения Забигулина «Ты внутри ритма — ритм внутри тебя. Всё о формировании внутренних опор. Работа с телом». На этом мероприятии эксплуатируется важность ритма как не просто счёта и пульсации, но и внутреннего ощущения тела, собранности и свободы движения.

Евгений Рашидович Забигулин — заслуженный работник культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и преподаватель высшей квалификационной категории по классу ударных инструментов в ДМШ № 2 имени В. А. Коха города Ноябрьска. Он был удостоен премии Министерства культуры России как один из лучших преподавателей, реализующих образовательные программы в области музыкального искусства. Забигулин также отмечен почётным знаком «Серебряная гагара» в номинации «Художественное образование и концертная деятельность».

Его ученики становятся лауреатами и обладателями гран-при на всероссийских и международных конкурсах. Авторские методические разработки педагога отмечены на профессиональных конкурсах. Разработанная им комплексная программа для подготовительного класса по специальности «Ударные инструменты» была удостоена дипломов победителей на нескольких всероссийских и международных конкурсах.

Лекция будет особенно полезна педагогам, исполнителям, студентам и всем, кто хочет развить чувство ритма как живую внутреннюю опору музыканта. Мероприятие будет проведено в рамках «Мастерской Елены Березкиной».