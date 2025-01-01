Лекция о памяти и искусстве

Как искусство говорит о самом трудном? Что такое «проекты памяти» и как они помогают преодолевать коллективную травму и личные потери? Эти вопросы станут основой лекции Галины Кивкуцан, культуролога и научного сотрудника Музейного центра «Площадь Мира».

Искусство как катализатор переживаний

Лекция-исследование предлагает взглянуть на то, как события, которые на первый взгляд кажутся безысходными, могут стать мощным катализатором для создания удивительных и пронзительных произведений. Участники смогут узнать, как современные художники выходят за рамки традиционных представлений о мемориалах и ищут новые способы выразить утрату.

Поиск баланса между жизнью и смертью

Галина Кивкуцан расскажет о том, как через искусство можно найти язык для преодоления потерь и обрести хрупкий баланс между мортальностью (сознанием конечности) и витальностью (жизненной силой).

Не упустите возможность углубиться в уникальную тематику и переосмыслить значение памяти в искусстве. Ждем вас на лекции!