Лекция о мастере магического реализма: Эндрю Уайет

На первый взгляд, тихие поля и старые дома Пенсильвании могут показаться простыми, но картины Эндрю Уайета наполнены глубоким смыслом. Этот выдающийся художник превратил магический реализм в инструмент психологического анализа, где каждый элемент композиции рассказывает свою историю.

В рамках предстоящей лекции зрители узнают, кто такая загадочная девушка с картины «Мир Кристины», как Эндрю Уайет последовательно поэтизировал американскую провинцию и как его работы вдохновляли современных режиссеров и операторов. Восприятие его искусства открывает новые горизонты для понимания психологических процессов, скрывающихся за кажущейся простотой.

Спикер мероприятия

Лекцию проведет Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ. Она поделится своими знаниями и увлечением творчества Уайета, что сделает встречу поистине уникальной.