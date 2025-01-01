Лекция Элины Арсеньевой: «Звук и запах. Удивительные эксперименты Септимуса Пиесса» в музее Самойловых

Приглашаем вас на уникальную лекцию Элины Арсеньевой, посвященную удивительным экспериментам Септимуса Пиесса. Мероприятие пройдет в Музее-квартире Самойловых, месте, пропитанном историей и искусством.

О лекции

На лекции Элина Арсеньева подробно расскажет о том, как звук и запах взаимосвязаны в нашем восприятии. Вы познакомитесь с концепцией Септимуса Пиесса, который стремился создать уникальные аудиовизуальные опыты, сочетая музыку и ароматы. Это не только интересный, но и познавательный опыт для каждого зрителя.

Место проведения

Музей-квартира Самойловых — это не просто музей, а культурное пространство, где каждый уголок хранит память о выдающихся личностях. Здесь проводятся выставки, лекции и мастер-классы, которые привлекают внимание любителей искусства.

Интересные факты

Септимус Пиесс — неординарный художник, который экспериментировал с восприятием звука и запаха в начале XX века.

Элина Арсеньева — талантливый лектор и исследователь, известная своими глубокими исследованиями в области искусства.

Как попасть на лекцию

Не упустите возможность посетить эту уникальную лекцию! Билеты можно приобрести на сайте музея или непосредственно в кассе. Рекомендуем бронировать заранее, так как количество мест ограничено.

Ждем вас на лекции, где вы сможете открыть для себя новые грани восприятия искусства!