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Лекция Элины Арсеньевой «Звук и запах. Удивительные эксперименты Септимуса Пиесса»
Киноафиша Лекция Элины Арсеньевой «Звук и запах. Удивительные эксперименты Септимуса Пиесса»

Лекция Элины Арсеньевой «Звук и запах. Удивительные эксперименты Септимуса Пиесса»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция Элины Арсеньевой: «Звук и запах. Удивительные эксперименты Септимуса Пиесса» в музее Самойловых

Приглашаем вас на уникальную лекцию Элины Арсеньевой, посвященную удивительным экспериментам Септимуса Пиесса. Мероприятие пройдет в Музее-квартире Самойловых, месте, пропитанном историей и искусством.

О лекции

На лекции Элина Арсеньева подробно расскажет о том, как звук и запах взаимосвязаны в нашем восприятии. Вы познакомитесь с концепцией Септимуса Пиесса, который стремился создать уникальные аудиовизуальные опыты, сочетая музыку и ароматы. Это не только интересный, но и познавательный опыт для каждого зрителя.

Место проведения

Музей-квартира Самойловых — это не просто музей, а культурное пространство, где каждый уголок хранит память о выдающихся личностях. Здесь проводятся выставки, лекции и мастер-классы, которые привлекают внимание любителей искусства.

Интересные факты

  • Септимус Пиесс — неординарный художник, который экспериментировал с восприятием звука и запаха в начале XX века.
  • Элина Арсеньева — талантливый лектор и исследователь, известная своими глубокими исследованиями в области искусства.

Как попасть на лекцию

Не упустите возможность посетить эту уникальную лекцию! Билеты можно приобрести на сайте музея или непосредственно в кассе. Рекомендуем бронировать заранее, так как количество мест ограничено.

Ждем вас на лекции, где вы сможете открыть для себя новые грани восприятия искусства!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
19:00 от 600 ₽

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