Приглашаем вас на уникальную лекцию Элины Арсеньевой, посвященную удивительным экспериментам Септимуса Пиесса. Мероприятие пройдет в Музее-квартире Самойловых, месте, пропитанном историей и искусством.
На лекции Элина Арсеньева подробно расскажет о том, как звук и запах взаимосвязаны в нашем восприятии. Вы познакомитесь с концепцией Септимуса Пиесса, который стремился создать уникальные аудиовизуальные опыты, сочетая музыку и ароматы. Это не только интересный, но и познавательный опыт для каждого зрителя.
Музей-квартира Самойловых — это не просто музей, а культурное пространство, где каждый уголок хранит память о выдающихся личностях. Здесь проводятся выставки, лекции и мастер-классы, которые привлекают внимание любителей искусства.
Не упустите возможность посетить эту уникальную лекцию! Билеты можно приобрести на сайте музея или непосредственно в кассе. Рекомендуем бронировать заранее, так как количество мест ограничено.
Ждем вас на лекции, где вы сможете открыть для себя новые грани восприятия искусства!