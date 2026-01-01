Лекция «Эдвард Хоппер. Одиночество большого города»
Билеты от 500₽
Лекция «Эдвард Хоппер. Одиночество большого города»

16+
О выставке

Лекция об американском художнике Эдварде Хоппере

Приглашаем вас на познавательную лекцию об одном из самых известных американских живописцев Эдварде Хоппере. Его работы, характерные изображением повседневной жизни, становятся залогом глубокого понимания городской эстетики и человеческих отношений.

Об Эдварде Хоппере

Эдвард Хоппер — американский гравёр и живописец, мнение о котором формировалось в контексте жанровой живописи. Его наиболее известная картина «Полуночники» изображает момент встречи людей в кафе поздно ночью и стала символом одиночества в современном мире. Хоппер именуется «архитектором одиночества» за свои универсальные полотна, которые отражают тему уединенности, знакомую каждому жителю мегаполиса.

Лектор

Лекцию проведёт Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер. Она поделится с аудиторией знаниями о жизненном пути Хоппера, его творческих методах и значении его работ в нашем мире.

Важно знать

Количество мест на лекции ограничено, поэтому рекомендуем заранее забронировать своё участие. Эта встреча станет отличной возможностью для всех, кто интересуется искусством и хочет глубже понимать его контекст.

9 августа воскресенье
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
