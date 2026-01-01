Лекция о революционной трилогии балетов Игоря Стравинского

Приглашаем вас на лекцию, посвященную трем выдающимся балетам Игоря Стравинского, которые вместе образуют его революционную трилогию. Каждый из этих спектаклей представляет собой уникальную художественную интерпретацию своего времени и несет в себе исторический и культурный контекст.

«Жар-птица» (1910)

Первый балет трилогии «Жар-птица» стал дебютным успехом композитора и был вдохновлен сказочно-фольклорными источниками. Это произведение завоевало признание благодаря яркой музыке и необычным хореографическим решениям, которые произвели фурор в балетном мире.

«Петрушка» (1911)

Следующий балет, «Петрушка», погружает зрителей в атмосферу балагана и карнавала. Он отражает культурные и медийные трансформации начала XX века, создавая образ главного героя, который символизирует страдания и обман. Музыка в этом произведении сочетает народные мотивы с изысканной композиторской техникой.

«Весна священная» (1913)

Завершающий аккорд трилогии, «Весна священная», стал апогеем художественного поиска Стравинского. Этот балет радикально изменил не только музыкальный язык, но и хореографию, а также восприятие театрального искусства в целом. Он считается одним из самых влиятельных произведений XX века.

В ходе лекции будут рассмотрены источники вдохновения, художественные стратегии и историко-культурный контекст, которые помогли Стравинскому создать язык, ставший настоящим культурным феноменом. Не упустите возможность узнать больше о наследии великого композитора!