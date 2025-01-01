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Лекция «Достоевский. Между миром и бездной»
Билеты от 850₽
Киноафиша Лекция «Достоевский. Между миром и бездной»

Лекция «Достоевский. Между миром и бездной»

12+
Возраст 12+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную одному из самых величайших и загадочных писателей русской литературы — Федору Достоевскому.

Его жизнь и творчество переплетаются, как ниточки в сложном, многослойном узоре, и в каждой строке его произведений скрыты вопросы, на которые каждый читатель ищет свой ответ.

Вопросы и поиски в жизни Достоевского

На лекции вы узнаете, почему судьба и творчество Достоевского так тесно связаны, какие трагедии и переживания сформировали его мировоззрение. Вместе с вами мы погрузимся в мир его ярких персонажей, таких как Родион Раскольников, Настасья Филипповна, князь Мышкин, Парфен Рогожин и другие. Кто были эти герои для самого писателя? Были ли они прототипами из его реальной жизни, или же их образы стали воплощением более глубоких философских поисков?

Великие произведения — великие идеи

Мы также познакомимся с тем, что такое «великие пятикнижия» Достоевского и почему его произведения до сих пор вызывают такие мощные отклики в сердцах читателей. Почему Достоевского привлекали такие образы, как Иисус Христос, юродивые, преступники, арестанты, блудницы и бесы? В чем заключаются его философские идеи, которые так сильно повлияли на философов Ницше и экзистенциалистов XX века?

Достоевский и русская душа

Особое внимание будет уделено тому, как Бердяев называл Достоевского первооткрывателем бездонности русского характера. Мы разберем, как через свои произведения писатель пытается понять противоречия русской души и отразить борьбу между любовью и ненавистью, жизнью и смертью, верой и скептицизмом.

Погружение в мир Достоевского

Автор лекции, писатель и литературовед Александра Ирбе, поделится уникальными инсайтами и откроет новые грани произведений Достоевского. С её помощью вы сможете более глубоко понять, почему его работы так актуальны и сегодня, а также как они могут объяснить многие важные вопросы нашего времени.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
15:00 от 850 ₽

Фотографии

Лекция «Достоевский. Между миром и бездной» Лекция «Достоевский. Между миром и бездной» Лекция «Достоевский. Между миром и бездной» Лекция «Достоевский. Между миром и бездной» Лекция «Достоевский. Между миром и бездной»

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