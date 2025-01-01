Лекция Дмитрия Асташкина «Международная помощь блокадному Ленинграду» в Севкабеле

Дмитрий Асташкин, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник, приглашает на увлекательную лекцию, посвящённую теме международной помощи блокадному Ленинграду во времена Второй мировой войны. Асташкин является автором более восьмидесяти научных и научно-популярных работ, посвящённых различным аспектам войны и советской пропаганды.

Темы лекции

В ходе лекции будут затронуты следующие направления:

Ответственность нацистов за военные преступления;

Формы советской пропаганды во время блокады;

Изучение международного контекста помощи Ленинграду.

Научные проекты Асташкина

Дмитрий Асташкин является руководителем франко-российского проекта «Советские судебные процессы над военными преступниками в 1943-1991 гг.: цели, функции и эффекты избирательной медиатизации», который работал с 2016 по 2018 годы. Кроме того, он является автором научно-популярного сайта Российского военно-исторического общества «Советский Нюрнберг», который посвящён открытым судебным процессам над военными преступниками в СССР в период с 1943 по 1949 годы.

Сценическая реконструкция и выставка

Асташкин также участвовал в создании сценической реконструкции «Да судимы будете», рассказывающей о суде над нацистами в Новгороде в 1947 году. Его работы были представлены на научно-популярной выставке «Советский Нюрнберг», проходившей в Государственном центральном музее современной истории России в ноябре 2015 года.

Преподавательская деятельность

С 2007 по 2022 год Дмитрий Асташкин преподавал на кафедре журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, где делился своими знаниями и опытом с молодыми исследователями.

Не упустите возможность погрузиться в интересные факты и уникальные исследовательские выводы на лекции Дмитрия Асташкина!