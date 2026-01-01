Оповещения от Киноафиши
Лекция «Дизайн имени или декор улиц: современное уличное искусство»
16+
Возраст 16+

О выставке

Лекция о стрит-арте: искусство на улицах

Уличное искусство привлекает внимание зрителей своим необычным подходом и доступностью. На предстоящей лекции опытный искусствовед Александра Семенова-Ситникова представит творчество самых известных художников стрит-арта и расскажет об истории этого яркого направления.

О лекторе

Александра Семенова-Ситникова — кандидат философских наук и доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета. Ее глубокие знания и увлеченность искусством сделают лекцию интересной и познавательной.

Что вы узнаете?

Вы познакомитесь с такими именами, как Бэнкси, и исследуете, почему стрит-арт стал одним из самых популярных направлений в современном искусстве. Александра расскажет о его главных характеристиках, связанных с культурными контекстами и социальными проблемами.

Не упустите возможность узнать больше о стрит-арте и его значении в мире искусства!

Апрель
2 апреля четверг
19:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 600 ₽

