Лекция о стрит-арте: искусство на улицах

Уличное искусство привлекает внимание зрителей своим необычным подходом и доступностью. На предстоящей лекции опытный искусствовед Александра Семенова-Ситникова представит творчество самых известных художников стрит-арта и расскажет об истории этого яркого направления.

О лекторе

Александра Семенова-Ситникова — кандидат философских наук и доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета. Ее глубокие знания и увлеченность искусством сделают лекцию интересной и познавательной.

Что вы узнаете?

Вы познакомитесь с такими именами, как Бэнкси, и исследуете, почему стрит-арт стал одним из самых популярных направлений в современном искусстве. Александра расскажет о его главных характеристиках, связанных с культурными контекстами и социальными проблемами.

Не упустите возможность узнать больше о стрит-арте и его значении в мире искусства!