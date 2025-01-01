Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «Детям о планетах»
Киноафиша Лекция «Детям о планетах»

Лекция «Детям о планетах»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Увлекательное путешествие по Солнечной системе: лекция «Дети и планеты» в Волгоградском планетарии

Приглашаем юных исследователей на увлекательную детскую лекцию «Дети и планеты», где они отправятся в захватывающее путешествие по нашей Солнечной системе. Это мероприятие создано для того, чтобы познакомить детей с удивительными планетами и их особенностями.

Что ожидает участников?

Лекция начнется с общего представления о структуре Солнечной системы и её компонентах. Далее юные слушатели подробно изучат каждую планету, начиная от ближайшей к Солнцу — Меркурия и заканчивая далеким Нептуном.

Интересные факты о планетах

Дети узнают о размерах планет, времени их вращения вокруг Солнца и своей оси, а также особенностях поверхности и атмосферы. В ходе лекции будут раскрыты такие вопросы, как:

  • Почему Венеру называют сестрой Земли?
  • Что делает Марс «красной планетой»?
  • Почему Плутон больше не считается планетой?

Дети также познакомятся с гигантскими газовыми планетами, такими как Юпитер и Сатурн, и их уникальными спутниками. Особое внимание будет уделено Урану, который вращается на боку, и Нептуну с его мощными ветрами.

Интерактивные задания

Программа лекции включает не только познавательные факты, но и интерактивные задания. Эти активности помогут детям лучше понять и запомнить информацию о планетах.

Вдохновение для будущего

Лекция «Дети и планеты» — это не просто возможность узнать больше о нашем космическом доме, но и способ вдохновить детей на изучение науки, технологий, инженерии и математики. Это путешествие может открыть двери в будущее, полное научных открытий и космических приключений.

Приготовьтесь к захватывающему путешествию в космос! Мы ждем вас!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 2 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 400 ₽
Волгоград, 23 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
5 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Лекционная программа «Космос Now»
12+
Естественно-научные Лекция
Лекционная программа «Космос Now»
2 августа в 16:00 Волгоградский планетарий
от 550 ₽
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
15 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше