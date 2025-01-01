Спектакль Лекция «Чувственные портреты Амедео Модильяни»

Лекция о творчестве Амедео Модильяни в Люмьер-Холл

В Люмьер-Холл пройдет увлекательная лекция, посвященная творчеству знаменитого художника Амедео Модильяни. В центре внимания лекции станут его чувственные портреты, которые оставили значимый след в истории искусства.

Спикер лекции

Лекцию проведет Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер. Она охватит как биографию художника, так и его уникальный стиль, который сочетает элементы модернизма и экспрессионизма.

Кому будет интересно?

Это событие станет настоящим открытием для всех, кто интересуется искусством и историей живописи. Вы сможете погрузиться в мир Модильяни и узнать о его жизненном пути, вдохновении и влиянии на современное искусство.