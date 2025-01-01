Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция «Чувственные портреты Амедео Модильяни»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Чувственные портреты Амедео Модильяни»

Спектакль Лекция «Чувственные портреты Амедео Модильяни»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Лекция о творчестве Амедео Модильяни в Люмьер-Холл

В Люмьер-Холл пройдет увлекательная лекция, посвященная творчеству знаменитого художника Амедео Модильяни. В центре внимания лекции станут его чувственные портреты, которые оставили значимый след в истории искусства.

Спикер лекции

Лекцию проведет Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер. Она охватит как биографию художника, так и его уникальный стиль, который сочетает элементы модернизма и экспрессионизма.

Кому будет интересно?

Это событие станет настоящим открытием для всех, кто интересуется искусством и историей живописи. Вы сможете погрузиться в мир Модильяни и узнать о его жизненном пути, вдохновении и влиянии на современное искусство.

Купить билет на спектакль Лекция «Чувственные портреты Амедео Модильяни»

Помощь с билетами
Январь
31 января суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

В ближайшие дни

Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: самостоятельное путешествие
6+
Детский Иммерсивный
Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: самостоятельное путешествие
5 января в 16:00 Музей криптографии
от 1000 ₽
Граф Нулин
12+
Драма
Граф Нулин
24 декабря в 19:00 Школа драматического искусства
от 1000 ₽
Ужин по-итальянски
16+
Комедия
Ужин по-итальянски
21 января в 19:00 КЦ «Хитровка»
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше