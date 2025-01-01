Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыке, вдохновленной русскими сказками. В программе:
В лекции примут участие:
Музыка к сказкам, написанная великими композиторами, обогащает театральный репертуар и помогает зрителям погружаться в мир волшебства и фантазии. Например, «Жар-Птица» Стравинского стала настоящей революцией в мире балета, а «Снегурочка» Чайковского до сих пор восхищает своей мелодичностью и глубиной.
Не упустите возможность узнать больше о том, как музыка и театр переплетаются в волшебных историях!