Лекция "Что за прелесть эти сказки!" в Капелле

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыке, вдохновленной русскими сказками. В программе:

Чайковский: Музыка к пьесе Островского «Снегурочка»

Музыка к пьесе Островского «Снегурочка» Стравинский: Музыка из балета «Жар-Птица»

Музыка из балета «Жар-Птица» Римский-Корсаков: Сюита из музыки к опере «Золотой петушок»

Участники беседы

В лекции примут участие:

Владимир Дудин — музыковед и музыкальный критик, который поделится своими взглядами на музыкальный контекст сказок;

— музыковед и музыкальный критик, который поделится своими взглядами на музыкальный контекст сказок; Иван Столбов — дирижер и солист-кларнетист, который расскажет о звучании и интерпретации представленных произведений.

Интересные факты

Музыка к сказкам, написанная великими композиторами, обогащает театральный репертуар и помогает зрителям погружаться в мир волшебства и фантазии. Например, «Жар-Птица» Стравинского стала настоящей революцией в мире балета, а «Снегурочка» Чайковского до сих пор восхищает своей мелодичностью и глубиной.

Не упустите возможность узнать больше о том, как музыка и театр переплетаются в волшебных историях!