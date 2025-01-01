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Лекция: Что за прелесть эти сказки!
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Лекция: Что за прелесть эти сказки!

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция "Что за прелесть эти сказки!" в Капелле

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыке, вдохновленной русскими сказками. В программе:

  • Чайковский: Музыка к пьесе Островского «Снегурочка»
  • Стравинский: Музыка из балета «Жар-Птица»
  • Римский-Корсаков: Сюита из музыки к опере «Золотой петушок»

Участники беседы

В лекции примут участие:

  • Владимир Дудин — музыковед и музыкальный критик, который поделится своими взглядами на музыкальный контекст сказок;
  • Иван Столбов — дирижер и солист-кларнетист, который расскажет о звучании и интерпретации представленных произведений.

Интересные факты

Музыка к сказкам, написанная великими композиторами, обогащает театральный репертуар и помогает зрителям погружаться в мир волшебства и фантазии. Например, «Жар-Птица» Стравинского стала настоящей революцией в мире балета, а «Снегурочка» Чайковского до сих пор восхищает своей мелодичностью и глубиной.

Не упустите возможность узнать больше о том, как музыка и театр переплетаются в волшебных историях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 февраля
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
17:30 от 400 ₽

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