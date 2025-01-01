Погрузитесь в мир мистики и ужаса на эксклюзивной лекции в творческой мастерской Кати Звездиной. Мы вместе пройдём сквозь века и страны, чтобы увидеть, как художники изображали страх, кошмары и тайные ужасы человеческой души — от демонов и ведьм до постапокалиптических миров и психологических кошмаров.



Вы узнаете:



Как Франсиско Гойя и Генри Фюзели превращали свои внутренние страхи в живые картины.



Почему Босх создавал миры, где грехи оживали в фантастических формах.



Как художники разных эпох использовали символику, мифологию и психологический ужас, чтобы поражать зрителя.



Маленькие легенды и мистические истории, скрытые за полотнами.



✨ Вечер пройдёт при мягком свете свечей, за бокалом вина или чая, с лёгкими закусками и свежей выпечкой. Каждому гостю — мини-подарок на память.



📍 Место: арт-студия Кати Звездиной (Вавилов лофт, 2 этаж, 2201)



Погружаемся в атмосферу страха, красоты и вдохновения — идеальный хэллоуинский вечер для творческих и любопытных!