Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «Чертова дюжина: 13 самых жутких картин в истории искусства»
Киноафиша Лекция «Чертова дюжина: 13 самых жутких картин в истории искусства»

Лекция «Чертова дюжина: 13 самых жутких картин в истории искусства»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погрузитесь в мир мистики и ужаса на эксклюзивной лекции в творческой мастерской Кати Звездиной. Мы вместе пройдём сквозь века и страны, чтобы увидеть, как художники изображали страх, кошмары и тайные ужасы человеческой души — от демонов и ведьм до постапокалиптических миров и психологических кошмаров.

Вы узнаете:

Как Франсиско Гойя и Генри Фюзели превращали свои внутренние страхи в живые картины.

Почему Босх создавал миры, где грехи оживали в фантастических формах.

Как художники разных эпох использовали символику, мифологию и психологический ужас, чтобы поражать зрителя.

Маленькие легенды и мистические истории, скрытые за полотнами.

✨ Вечер пройдёт при мягком свете свечей, за бокалом вина или чая, с лёгкими закусками и свежей выпечкой. Каждому гостю — мини-подарок на память.

📍 Место: арт-студия Кати Звездиной (Вавилов лофт, 2 этаж, 2201)

Погружаемся в атмосферу страха, красоты и вдохновения — идеальный хэллоуинский вечер для творческих и любопытных!

Купить билет на выставка Лекция «Чертова дюжина: 13 самых жутких картин в истории искусства»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
26 октября воскресенье
19:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 2500 ₽
2 ноября воскресенье
19:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Роспись матрешки»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Роспись матрешки»
8 октября в 20:30 Музей «Изба-забава»
от 1500 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
26 октября в 15:00 Музей «В Тишине»
от 910 ₽
Мастер-класс «Создание свечей из вощины»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Создание свечей из вощины»
30 сентября в 16:00 Музей русской сказки «За лесами, за горами»
от 350 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше