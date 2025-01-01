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Лекция «Чехов. Об интеллигенте с чудинкой»
Билеты от 800₽
Киноафиша Лекция «Чехов. Об интеллигенте с чудинкой»

Лекция «Чехов. Об интеллигенте с чудинкой»

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Лекция о Чехове: человек за пределами мифа

Вечер, посвященный Антону Павловичу Чехову, обещает стать уникальным путешествием в мир самого знаменитого русского писателя. Лектор, писатель и литературовед Александра Ирбе, откроет вам новые грани жизни и творчества Чехова, развенчивая привычные мифы о нем как о «тихом русском интеллигенте». Внимание будет сосредоточено не только на его произведениях, но и на личной жизни, привычках, философии и непростых отношениях с современниками.

Чехов: за рамками мифа

В центре внимания лекции — те аспекты жизни Чехова, о которых не так часто упоминают в биографиях. Мы узнаем, как работоспособность великого писателя сопрягалась с его жертвами, и какие средства были необходимы, чтобы сохранить такую удивительную продуктивность. Открытие реальной жизни Чехова — это не только признание его как писателя, но и понимание его как человека с непростыми взглядами на любовь, смерть, брак и отношения.

Женщина в жизни Чехова

Особое внимание уделено роли Ольги Леонардовны Книппер, жены Чехова, чье влияние на его творчество и личную судьбу неоценимо. Через призму их отношений, а также через его дружбы и переписки с такими личностями, как И. Бунин, С. Рахманинов и М. Горький, мы получим более полное представление о внутреннем мире писателя.

Биографические секреты

Лекция не обойдется без обсуждения его привычек — как в быту, так и в том, что касалось вкусов и интересов, связанных с едой, одеждой и внешним обликом. Важно также будет узнать о чеховской философии жизни и отношении к другим писателям и художникам его времени.

Уникальные материалы

Презентация будет сопровождаться редкими аудио- и видеозаписями, которые погрузят в атмосферу конца XIX — начала XX века и позволят более глубоко понять контекст творчества Чехова.

Мероприятие пройдет с антрактом, и, конечно, гостям предложат возможность насладиться легкими закусками и напитками в буфете.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 800 ₽

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