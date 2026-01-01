Уютная лекция с чаепитием в Музее русской сказки «За лесами, за горами»

Приглашаем вас на лекцию, посвященную чеченским сказкам — важной части устного народного творчества чеченцев. Эти сказки отражают традиционные ценности народа, такие как честь, мужество, верность слову, уважение к семье и дружбе.

Герои джигиты

В центре чеченских сказок находятся герои‑джигиты. Эти смелые и благородные воины воплощают идеал мужчины: они проявляют храбрость, выдержку и верность горскому этикету. Джигиты всегда готовы защищать своих близких и свой народ, что делает их образ особенно почитаемым.

Атмосфера мероприятия

Каждая лекция проходит в уютной обстановке и сопровождается чаепитием. Участники смогут насладиться горячим чаем из самовара, что создаст особую атмосферу для обсуждения важных тем.

Имейте в виду, что лекция предназначена для слушателей старше 18 лет.