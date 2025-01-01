Меню
Лекция-чаепитие «Скандалы, интриги, расследования в семье Романовых»
Лекция-чаепитие «Скандалы, интриги, расследования в семье Романовых»

16+
О концерте/спектакле

Лекция-чаепитие о семье Романовых в особняке Мясникова

Проведите воскресное утро в особняке XIX века на увлекательной лекции-чаепитии! Мы приглашаем вас погрузиться в захватывающую историю семьи Романовых в эпоху модерна, когда общество переживало стремительные изменения, а устои монархии начали терять свою силу.

Что вас ждет на лекции?

Автор лекций и экскурсий об эпохе революций Игорь Греков проведет интересное обсуждение о приближающихся кризисах и внутренней борьбе, которые произошли в семье Романовых. Вы узнаете о том, как модернизация страны влияла на отношения внутри династии, порождая ссоры и скандалы.

Интересные факты

  • Эпоха модерна охватывает конец XIX — начало XX века, когда в России стали активно развиваться искусство и культура.
  • Семья Романовых сталкивалась с различными вызовами, включая недовольство народа и политические перевороты.
  • Лекция пройдет в атмосфере старинного особняка, что создаст уникальную атмосферу для погружения в историю.

Не упустите возможность узнать больше о судьбе знаменитой династии и расслабиться с чашкой чая в комфортной обстановке.

Купить билет на выставка Лекция-чаепитие «Скандалы, интриги, расследования в семье Романовых»

Сентябрь
28 сентября воскресенье
14:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 3500 ₽

