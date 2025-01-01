Проведите воскресное утро в особняке XIX века на увлекательной лекции-чаепитии! Мы приглашаем вас погрузиться в захватывающую историю семьи Романовых в эпоху модерна, когда общество переживало стремительные изменения, а устои монархии начали терять свою силу.
Автор лекций и экскурсий об эпохе революций Игорь Греков проведет интересное обсуждение о приближающихся кризисах и внутренней борьбе, которые произошли в семье Романовых. Вы узнаете о том, как модернизация страны влияла на отношения внутри династии, порождая ссоры и скандалы.
Не упустите возможность узнать больше о судьбе знаменитой династии и расслабиться с чашкой чая в комфортной обстановке.