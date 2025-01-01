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Лекция-чаепитие «Скандалы, интриги, расследования в семье Романовых»
Киноафиша Лекция-чаепитие «Скандалы, интриги, расследования в семье Романовых»

Лекция-чаепитие «Скандалы, интриги, расследования в семье Романовых»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция-чаепитие о семье Романовых в Особняке Мясникова

Приглашаем вас на уникальную лекцию-чаепитие, посвященную захватывающему периоду истории России — времени Романовых. В Особняке Мясникова, одном из самых красивых зданий Петербурга, мы обсудим, как эпоха модерна привела к бурным ссорам и скандалам в семье последнего императора.

Исторический контекст

Это событие пройдет в концертном зале Особняка Мясникова, который в начале XX века был центром светской жизни Петербурга. Здесь собирались выдающиеся личности, такие как физиолог Иван Петрович Павлов и режиссер Всеволод Мейерхольд. Вы сможете насладиться атмосферой, в которой когда-то общались величайшие умы страны.

Чаепитие и легкие закуски

Лекция будет сопровождаться чаепитием с изысканными закусками, свежей выпечкой и десертами. Гостям предложат напитки на выбор, а профессиональные официанты позаботятся о комфортном отдыхе, чтобы вы могли сосредоточиться на увлекательном рассказе лектора.

Не упустите возможность погрузиться в историю и насладиться атмосферой! Ждем вас в Особняке Мясникова, где история встречается с современностью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
11:30 от 3200 ₽

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