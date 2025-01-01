Воскресное утро в Петербурге: лекция-чаепитие о Сергее Дягилеве

Как провести воскресное утро в Петербурге? Лучший вариант — отправиться в самое сердце города, в уникальный особняк XIX века, где состоится лекция-чаепитие, посвященная выдающемуся театральному деятелю и антрепренёру Сергею Дягилеву.

Историческое место

Лекция пройдет в концертном зале Особняка Мясникова, который в прошлом столетии был центром светской жизни Петербурга и всей России. Именно здесь собирались такие величия, как учёный физиолог Иван Петрович Павлов и режиссёр Всеволод Мейерхольд. Погружаясь в атмосферу этого уникального исторического здания, вы сможете ощутить дух времени и узнать больше о значении Дягилева для российского и мирового искусства.

Атмосфера чаепития

Лекция будет сопровождаться расслабляющим чаепитием, на котором вам предложат легкие закуски, свежую выпечку, десерты и разнообразные напитки. Официальные официанты позаботятся о вашем комфорте, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на рассказе лектора.

Не упустите шанс насладиться искусством, культурой и насыщенной дискуссией в компании таких же увлечённых людей!