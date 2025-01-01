Лекция-чаепитие в Петербурге: магия 47 ронинов

Чем заняться в Петербурге в воскресенье? Мы приглашаем вас в один из самых красивых особняков XIX века на лекцию-чаепитие, посвященную известной легенде о 47 ронинах. Это уникальное событие раскроет тайны, связанные с данной историей, и её влиянием на поп-культуру, от гравюр художника Утагава Куниёси до современных коллекций в музеях и кинематографе.

Что вас ожидает?

В программе лекции: увлекательные повествования о самураях, их чести и долге, а также обсуждение того, как эта легенда вписалась в ткань мировой культуры. Во время лекции у вас будет возможность насладиться чаепитием с легкими закусками, свежей выпечкой и изысканными десертами.

Комфортные условия

Не переживайте о том, что вам придётся отвлекаться на обслуживание — на чаепитии вас будут ждать внимательные официанты, чтобы вы могли сосредоточиться на рассказах лектора и погрузиться в атмосферу события.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые грани известной легенды!