Лекция-чаепитие «Белый ангел. Елизавета Федоровна»
16+
О концерте/спектакле

Чаепитие в особняке: За чашкой чая об истории княгини Елизаветы Федоровны

Как провести воскресное утро в Петербурге? Присоединяйтесь к лекции-чаепитию, посвященной княгине Елизавете Федоровне и увлекательным страницам её жизни. Мероприятие пройдет в историческом концертом зале Особняка Мясникова — уникальном месте, где в XIX веке собиралось светское общество Петербурга и всей России.

Об уникальном помещении

Особняк Мясникова — это не просто кусочек истории, но и культурный центр, который был важной точкой притяжения знаменитостей того времени. Здесь общались с выдающимися личностями, такими как ученый физиолог Иван Петрович Павлов и режиссер Всеволод Мейерхольд.

Лекция и чаепитие

Вас ждёт не только интересный рассказ о жизни княгини, но и чаепитие с легкими закусками, свежей выпечкой и десертами. В список напитков входят разнообразные варианты, чтобы каждый мог выбрать по вкусу.

Официанты заботливо позаботятся о вас, чтобы вы могли сосредоточиться на увлекательной лекции и наслаждаться атмосферой общения.

Не упустите возможность погрузиться в историю, насладиться чаем и вкусными угощениями в окружении великолепной архитектуры Петербурга!

Октябрь
19 октября воскресенье
14:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 3500 ₽

