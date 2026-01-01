Лекция в Музее русской сказки «За лесами, за горами»

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвященную богатому фольклорному наследию бурят — монголоязычного народа, являющегося коренным населением Бурятии. Эта встреча предоставит возможность глубже узнать о бурятских сказках, их жанровом разнообразии и идейной глубине.

Темы лекции

В ходе лекции будут рассмотрены основные особенности бурятских сказок и их художественное своеобразие. Специальное внимание будет уделено тому, как сказки отражают культуру, традиции и мировоззрение народа.

Чаепитие и возрастные ограничения

Лекция пройдет в уютной атмосфере чаепития, что создаст комфортные условия для общения и обмена мнениями. Обратите внимание, что мероприятие предназначено для слушателей старше 18 лет.