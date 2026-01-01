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Лекция «Бурятские сказки»
Киноафиша Лекция «Бурятские сказки»

Лекция «Бурятские сказки»

18+
Возраст 18+

О выставке

Лекция в Музее русской сказки «За лесами, за горами»

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвященную богатому фольклорному наследию бурят — монголоязычного народа, являющегося коренным населением Бурятии. Эта встреча предоставит возможность глубже узнать о бурятских сказках, их жанровом разнообразии и идейной глубине.

Темы лекции

В ходе лекции будут рассмотрены основные особенности бурятских сказок и их художественное своеобразие. Специальное внимание будет уделено тому, как сказки отражают культуру, традиции и мировоззрение народа.

Чаепитие и возрастные ограничения

Лекция пройдет в уютной атмосфере чаепития, что создаст комфортные условия для общения и обмена мнениями. Обратите внимание, что мероприятие предназначено для слушателей старше 18 лет.

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В других городах
Сентябрь
1 сентября вторник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина

Фотографии

Лекция «Бурятские сказки» Лекция «Бурятские сказки» Лекция «Бурятские сказки»

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