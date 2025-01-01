Лекция о битве за Заполярье в детском кинотеатре «Мечта»

В рамках празднования 83-й годовщины обороны Диксона в детском кинотеатре «Мечта» пройдет значимая лекция, посвященная одной из ключевых страниц истории Второй мировой войны — битве за Заполярье. Это мероприятие обещает быть не только познавательным, но и интригующим.

Темы и обсуждения

Участники лекции узнают о том, как в 1941 году немецкое командование планировало захватить Кольский полуостров, а вместе с ним и незамерзающий порт Мурманск. На лекции будет предложено обсудить важный вопрос: «Почему немецкому командованию не удалось достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных миссий?»

Кинопоказ и ведущая

Лекция будет сопровождаться показом фрагментов документальной кинохроники «Вандерланд. Страна чудес. Самая холодная война» режиссера Андрея Гаврилова. Ведущей выступит Елена Коваленко — член Русского географического общества, что добавляет дополнительную ценность и экспертность обсуждению.

Приглашаем всех желающих узнать больше о судьбоносных событиях, которые изменили ход истории, и поучаствовать в захватывающей дискуссии!