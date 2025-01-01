Лекция «Баухаус: революция в искусстве и архитектуре» в Люмьер-холле. Читает Наталия Дядюнова

Приглашаем вас на лекцию, посвящённую одной из самых влиятельных художественных школ XX века — Баухаус. Это революционное учебное заведение возникло в начале 1900-х годов в Германии и стало основой для нового направления в дизайне и архитектуре.

Лектор: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

Философия Баухауса

На лекции вы погрузитесь в философию школы, которая объединяла искусство и ремесло. Именно здесь была заложена основа функционализма в архитектуре, которая до сих пор остаётся актуальной.

Ключевые фигуры и их вклад

Мы рассмотрим выдающихся представителей Баухауса, таких как:

Василий Кандинский

Пауль Клее

Вальтер Гропиус

Ласло Мохой-Надь

Каждый из них внёс значительный вклад в развитие новых подходов к проектированию и обучению, формируя облик современного искусства.

Влияние на современность

Баухаус не только стал кузницей новых идей, но и продолжает вдохновлять современных дизайнеров и архитекторов. Его наследие ощущается в каждом аспекте современного дизайна, от мебели до городской архитектуры.

Не упустите возможность узнать больше о Баухаусе и его значении в истории искусства и архитектуры. Ждём вас на лекции!