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Лекция «Астрономия от А до Я»
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Лекция «Астрономия от А до Я»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебная астрономическая азбука для детей в Волгоградском планетарии

Какая книга первая в жизни каждого человека? Конечно, азбука! Но что, если она может быть волшебной? На этот вопрос ответит уникальная детская научно-познавательная лекция, посвященная астрономии.

Путешествие по Вселенной

Гости мероприятия отправятся в захватывающее путешествие по страницам удивительной астрономической азбуки. На лекции они познакомятся с основными астрономическими понятиями и явлениями. Каждая буква алфавита откроет новые горизонты знаний о Вселенной.

Что ждет зрителей?

Участники лекции узнают много нового и интересного о:

  • Солнце
  • Луне
  • Земле
  • Планетах Солнечной системы
  • Звездах и других небесных телах

Не упустите шанс погрузиться в волшебный мир астрономии и узнать, как буквы алфавита связаны с небесными телами и явлениями. Это путешествие станет незабываемым событием для всех маленьких исследователей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 24 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 400 ₽

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