Волшебная астрономическая азбука для детей в Волгоградском планетарии

Какая книга первая в жизни каждого человека? Конечно, азбука! Но что, если она может быть волшебной? На этот вопрос ответит уникальная детская научно-познавательная лекция, посвященная астрономии.

Путешествие по Вселенной

Гости мероприятия отправятся в захватывающее путешествие по страницам удивительной астрономической азбуки. На лекции они познакомятся с основными астрономическими понятиями и явлениями. Каждая буква алфавита откроет новые горизонты знаний о Вселенной.

Что ждет зрителей?

Участники лекции узнают много нового и интересного о:

Солнце

Луне

Земле

Планетах Солнечной системы

Звездах и других небесных телах

Не упустите шанс погрузиться в волшебный мир астрономии и узнать, как буквы алфавита связаны с небесными телами и явлениями. Это путешествие станет незабываемым событием для всех маленьких исследователей!