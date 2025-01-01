Может ли архитектура говорить? Ответ на этот вопрос выяснят участники лекции, посвященной творчеству выдающегося австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Архитектура — это не просто стены и крыши; это застывшая речь, наполненная смыслом, надеждой и посланиями.
На лекции слушатели познакомятся с уникальным подходом Хундертвассера, который превращал свои здания в живые, дышащие организмы, полные цвета и яркого самовыражения. Его работы служат протестом против стандартизации в архитектуре, превращая привычные формы в настоящие произведения искусства.
В роли лектора выступит Наталья Пименова-Плужник, кандидат философских наук и доцент кафедры культурологии и искусствоведения. Она поможет участникам овладеть навыками «чтения» архитектуры как увлекательного текста, открывая новые грани понимания зданий.
Лекция также сфокусируется на архитектуре Музейного центра «Площадь Мира». Участники смогут по-новому взглянуть на это здание и понять, какие истории и значения оно может рассказать о себе и о нас.
Не упустите возможность погрузиться в мир архитектуры и научиться слышать её язык!