Лекция «Архитектура, дающая надежду»
Лекция «Архитектура, дающая надежду»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Слушаем архитектуру: лекция о творчестве Хундертвассера в Красноярске

Может ли архитектура говорить? Ответ на этот вопрос выяснят участники лекции, посвященной творчеству выдающегося австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Архитектура — это не просто стены и крыши; это застывшая речь, наполненная смыслом, надеждой и посланиями.

Чтение зданий как увлекательного текста

На лекции слушатели познакомятся с уникальным подходом Хундертвассера, который превращал свои здания в живые, дышащие организмы, полные цвета и яркого самовыражения. Его работы служат протестом против стандартизации в архитектуре, превращая привычные формы в настоящие произведения искусства.

Ведущий лекции

В роли лектора выступит Наталья Пименова-Плужник, кандидат философских наук и доцент кафедры культурологии и искусствоведения. Она поможет участникам овладеть навыками «чтения» архитектуры как увлекательного текста, открывая новые грани понимания зданий.

Здание как носитель смысла

Лекция также сфокусируется на архитектуре Музейного центра «Площадь Мира». Участники смогут по-новому взглянуть на это здание и понять, какие истории и значения оно может рассказать о себе и о нас.

Не упустите возможность погрузиться в мир архитектуры и научиться слышать её язык!

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 550 ₽

