Лекция Анны Литвин «Секреты воспитания голоса»
Киноафиша Лекция Анны Литвин «Секреты воспитания голоса»

Лекция Анны Литвин «Секреты воспитания голоса»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекция Анны Литвин «Секреты воспитания голоса» в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Для того чтобы стать настоящим певцом, одного желания и природного таланта недостаточно. Важно воспитать свой голос — освоить вокальные техники и приемы, понять собственные возможности, а также узнать о сильных и слабых сторонах своего голоса.

С чего же начать этот увлекательный путь? Ответ прост: с встречи с учителем, который поможет раскрыть все секреты вокала. В своем сегодняшний лекции вокальный педагог Анна Литвин поделится с вами уникальными знаниями и опытом, а также расскажет об приключениях, которые ждут каждого вокалиста на этом пути.

О лекторе

Анна Литвин — лауреат многочисленных российских конкурсов вокального искусства и старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Ее профессиональный опыт и глубокие знания в области вокала делают ее лекцию незаменимой для всех, кто стремится развивать свой голос.

Почему это важно?

Освоение основ вокального искусства не только поможет улучшить пение, но и даст возможность самому себе лучше познать свои возможности. А может быть, именно ваш голос когда-нибудь зазвучит на сцене!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет?
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 24 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
15:00

