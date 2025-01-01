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Лекция Анны Давыдовой «Вивьен Вествуд: от панка до королевы»
Киноафиша Лекция Анны Давыдовой «Вивьен Вествуд: от панка до королевы»

Лекция Анны Давыдовой «Вивьен Вествуд: от панка до королевы»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция «Вивьен Вествуд. Жизнь и мода в стиле панк»

Начав свою карьеру как «королева панка», Вивьен Вествуд навсегда вписала свое имя в историю моды. Она стала символом британского стиля и значительно повлияла на мировую индустрию моды. Как же ей удалось превратить субкультуру в высокое искусство и завоевать самые знаменитые подиумы?

Уникальный путь к успеху

На лекции вы узнаете о том, как Вивьен Вествуд сочетала элементы панка с классическими модными традициями, создавая яркие и запоминающиеся образы. Ее коллекции не только отражали дух времени, но и становились своеобразным протестом против устоявшихся норм.

Даты и место проведения

Лекция пройдет в рамках культурной программы, и вы сможете окунуться в мир моды вместе с единомышленниками. Подробности о дате и месте проведения можно уточнить на сайте организаторов.

Почему стоит посетить?

Это уникальная возможность для всех, кто интересуется модой и культурой. Лекция не только познакомит вас с жизнью Вивьен Вествуд, но и вдохновит на новые идеи в вашем собственном стиле. Не упустите шанс узнать больше о влиянии панка на современную моду!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
19:00 от 600 ₽

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